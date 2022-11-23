В Сыктывкаре инспекторы ГИБДД выйдут на массовые проверки водителей

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В Сыктывкаре резко увеличится количество экипажей ДПС на дорогах. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, это связано с тем, что в городе пройдут массовые проверки водителей. Инспекторы намерены выявлять нетрезвых сыктывкарцев, севших за руль авто.

— В период проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» планируется задействование дополнительных экипажей ДПС. Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД РФ, водители незамедлительно продолжат движение. Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, — сообщили в ведомстве.

Добавим, что операция «Нетрезвый водитель» пройдет с 25 по 27 ноября 2022 года.

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