«Хвостатая ОПГ»: в Интернете опубликовали устрашающее видео променада безнадзорных собак в Коми

Фото: архив КП.

Интернет-пользователи опубликовали в пабликах любопытное видео вечернего променада стаи лающих собак во дворах Вуктыла. В свете последних событий подобные прогулки бездомных животных выглядят весьма небезобидно и даже устрашающе.

В комментариях к видео одни пользователи сетуют на бездействие власти, а другие поясняют, что допустили «собачий коллапс» сами же жители, которые вовремя не стерилизовали своих собак или же вовсе выгнали их на улицу. Многие солидарны со второй позицией, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.

– Сами выбросили ненужных собак на улицу, теперь кричат «никому дела нет, деньги отмывают». Парадокс, – пишет Елена Басова.

– Эта хвостатая ОПГ держит в страхе весь Вуктыл, – отмечает Дмитрий Т. – Мне смешно от того, что проблему муниципалитет не может решить.

Напомним, что в последнее время в республике вновь участились случаи нападения на людей бездомных собак. Так, в поселке Водный под Ухтой дворняги несколько раз напали на маленьких девочек. Дети серьёзно пострадали.

В последние пару лет в Коми зафиксировано множество случаев нападения агрессивных собак на людей. Власти с проблемой борются, но ликвидировать ее удается не полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми собаки напали на двух девочек

Местные власти заплатили им крупную сумму (подробности)