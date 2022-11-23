Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 10:37

Двух волков добыли в Усть-Вымском районе Коми

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Усть-Вымском районе Коми из лесов продолжают выходить к людям волки. В последний раз животных видели в окрестностях Микуня, села Айкино и деревни Оквад.

Охотника пока тяжело проследить маршрут диких животных. Всему виной малоснежная осень, говорят они. Однако несмотря на это охотникам удалось добыть двух волков.

- Из-за малоснежной осени отследить маршруты их движения и организовать охоту до сих пор было сложно. И всё же в течение осени в районе уже добыли двух хищников. С установлением снежного покрова охотники смогут поставить капканы и другие ловушки на волков, - передает газета «Вперед».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минприроды Коми объявило охоту на волков (подробности)