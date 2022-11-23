Двух волков добыли в Усть-Вымском районе Коми

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В Усть-Вымском районе Коми из лесов продолжают выходить к людям волки. В последний раз животных видели в окрестностях Микуня, села Айкино и деревни Оквад.

Охотника пока тяжело проследить маршрут диких животных. Всему виной малоснежная осень, говорят они. Однако несмотря на это охотникам удалось добыть двух волков.

- Из-за малоснежной осени отследить маршруты их движения и организовать охоту до сих пор было сложно. И всё же в течение осени в районе уже добыли двух хищников. С установлением снежного покрова охотники смогут поставить капканы и другие ловушки на волков, - передает газета «Вперед».

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