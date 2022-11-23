На сыктывкарца завели дело о мошенничестве с «военной» пенсией

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В Сыктывкаре 42-летнего мужчину подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина подал заявление в отдел пенсионного обслуживания финансового подразделения одной из силовых структур. При этом злоумышленник указал ложную информацию о регистрации в Воркуте. На этом основании к расчету пенсии применили районный коэффициент, и выплаты увеличились. С октября 2018 по ноябрь 2022 года мужчина незаконно получил более 390 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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