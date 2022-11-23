Пострадавший от сильного пожара многоквартирный дом в Сыктывкаре не нуждается в расселении

Фото: ГУ МЧС по Коми

В Сыктывкаре произошел сильный пожар в многоквартирном доме по улице Карла Маркса, 172. Из огня спасли 27 человек, еще 25 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Известно, что стихия сильно повредила проводку дома, который остался без света. По счастливой случайности ни одна из квартир не сгорела, поэтому жильцов расселять не будут, заявили в мэрии города.

Как сообщил в своем телеграмм-канале и.о. мэра Сыктывкара Владимир Голдин, в доме продолжаются работы по подаче света в квартиры. В субботу, 19 ноября, полыхало все со 2 по 9 этаж.

– Из позитивного – чудом не пострадали квартиры, поэтому расселение не понадобилось. Из негативного – тут много работы у электриков, ведь выгорела проводка по всему «стояку» щитовых. Плюс нужен косметический ремонт, – заявил Голдин.

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