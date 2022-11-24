Около 1,8 млн рублей потратят власти Коми на банкетное меню

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Власти Коми готовы потратить более 1,77 млн рублей на организацию банкетного меню. Об этом сообщает издание «АиФ-Коми».

Уточняется, что есть два банкетных меню, которые содержат 50 различных позиций. Например, томленую буженину, икру, семгу, куриные шашлычки, вино и водку. Стоимость и вес порций рассчитаны на 750 человек.

В администрации главы Коми объяснили, что в сценарий приемов входит не только официальная часть, но и традиционный фуршет по правилам делового этикета.

— Главными участниками мероприятий являются жители Коми. В ноябре-декабре пройдут приемы после вручения государственных наград отличившимся жителям Коми по случаю празднования Дня Конституции, предновогодней встречи для ветеранов отраслей республики, встречи с призерами чемпионатов «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс», в рамках проведения Первых Арктических Дельфийских игр, — заверили власти.

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