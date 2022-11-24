В Сыктывкаре планируют оградить железнодорожный переход, где погибают люди

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В Эжве намерены оградить опасный железнодорожный переход, где произошел не один смертельный случай. Об этом сообщает пресс-служба Минэка Коми.

В ведомстве рассказали, что на данном участке дороги планируют установить металлическую конструкцию, которая должна оградить железнодорожные пути. Сейчас же на месте гибели нескольких человек установлены специальные знаки и надписи: «Сними наушники», «Отвлекись от телефона», «Стоп. Пропусти поезд», «Берегись поезда».

- Ответственными организациями будет продолжена работа по обеспечению безопасности пешеходных переходов. Сейчас в качестве дополнительных технических мер Северная железная дорога рассматривает вариант установки металлической конструкции в качестве ограждения для ограничения свободного подхода к железнодорожным путям, что позволит снизить уровень травматизма на железном полотне, — отметил и.о. министра экономического развития и промышленности Республики Коми Евгений Пономаренко.

Напомним, 7 октября 2022 году на пешеходном переходе через железнодорожные пути на станции Эжва мотовоз сбил 40-летнего мужчину, который был в капюшоне и не слышал приближения транспорта. Оказалось, что это был уроженец Воронежа, который переехал в республику и планировал работать на одном из предприятий столицы.

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