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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 5:48

В Коми спецназ задержал пару наркосбытчиков с помощью альпинистского снаряжения

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре накрыли наркопритон. Очередной канал сбыта запрещенных веществ был перекрыт в Эжвинском районе.

Две группы отряда полицейского спецназа «Гром» с помощью альпинистского снаряжения ворвались в квартиру, располагаемую на втором этаже. Здесь, по словам источника правоохранительных органов, хранили и продавали наркотики. Спецназ жильцы квартиры совсем не ждали и не успели избавиться от улик.

Задержанными оказались 25-летняя девушка и ее 30-летний молодой человек. Они рассказали оперативникам, что раньше лишь употребляли наркотики, но затем решили податься в торговлю.

Сейчас пара находится под стражей и ожидает суда. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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