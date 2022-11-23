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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 12:06

Названа причина смерти погибшего в сентябре работника «Воркутауголь»

Причиной смерти работника «Воркутауголь» стала болезнь
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми завершено расследование гибели работника «Воркутауголь». Сотрудник скончался на своем рабочем месте 16 сентября. Спустя два месяца проверок стало известно, что гибель мужчины не связана с производством, заявили в Гострудинспекции республики.

- Установлено, что причиной несчастного случая явились прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, а именно, смерть вследствие общего заболевания. Несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством, - заявили в ведомстве.

По результатам расследования в организацию направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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