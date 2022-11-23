Предварительной причиной гибели 10-летнего мальчика из Сыктывкара мог стать суицид

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре накануне, 22 ноября, трагически оборвалась жизнь 10-летнего мальчика. Школьник был обнаружен на козырьке магазина, который располагается в известном в городе ЖК.

Юного сыктывкарца доставили в критическом состоянии в республиканскую детскую больницу, где долгие часы за его жизнь боролись врачи, однако травмы, которые получил мальчик, оказались несовместимы с жизнью. Пациент умер в реанимации, не приходя в сознание.

Гибель ребенка отказались комментировать в пресс-службе регионального Следкома. Как показывает опыт, следователи не раскрывают детали дела, когда речь идет о подростковом суициде.

Отмечается, что по данному факту будет проведена проверка.

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