В Коми пытались зарегистрировать фирму на подставное лицо

Фото: pxhere.com

В Ухте возбудили уголовное дело по факту регистрации организации на подставное лицо. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В прошлом ранее судимый ухтинец 1965 года рождения предоставил в налоговую паспорт для регистрации его в качестве учредителя и директора фирмы. При этом на самом деле управлять организацией мужчина не собирался. Он нарушил закон по просьбе приятеля. Мужчины познакомились в увеселительном заведении. Приятель заплатил злоумышленнику 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми директор компании не платил отпускные и налоги (подробности)