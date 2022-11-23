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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 14:07

В Коми пытались зарегистрировать фирму на подставное лицо

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Ухте возбудили уголовное дело по факту регистрации организации на подставное лицо. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В прошлом ранее судимый ухтинец 1965 года рождения предоставил в налоговую паспорт для регистрации его в качестве учредителя и директора фирмы. При этом на самом деле управлять организацией мужчина не собирался. Он нарушил закон по просьбе приятеля. Мужчины познакомились в увеселительном заведении. Приятель заплатил злоумышленнику 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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