В Коми чиновникам будут доплачивать за командировки в новые регионы РФ

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В Коми установят особенности возмещения расходов госслужащим, связанных со служебными командировками в ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Особенности командирования госслужащих утвердили на федеральном уровне. Денежное содержание людям, которые отправились в новые регионы, выплачивают в двойном размере. Кроме того, им платят 8480 рублей за каждый день нахождения в командировке. Кроме того, госслужащие могут получать и другие суммы на дополнительные расходы. При этом региональные власти должны устанавливать для таких лиц условия командирования, аналогичные федеральному законодательству.

Поэтому в Коми устанавливаются особенности возмещения расходов, связанных с командированием. Кроме того, готовится решение республиканского правительства, которое установит условия возмещения также расходов.

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