Житель Коми пытался зарезать собутыльника

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В Ухте 60-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство 41-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре в квартире дома на улице Губкина. Мужчины выпивали, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник схватил нож и как минимум четыре раза ударил собутыльника в область жизненно важных органов. К счастью, пострадавший остался жив, поскольку ему вовремя оказали помощь. Подозреваемого задержали. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

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