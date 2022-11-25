Бывшего главу района в Коми за коррупцию лишили на 3,5 года свободы

Фото: администрация Усть-Куломского района

Усть-Куломский районный суд признал виновным бывшего главу Усть-Куломского района Александра Кондрашкина в коррупционных преступлениях. По информации пресс-службы Верховного суда Коми, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей и лишения свободы на 3,5 года в колонии общего режима.

В суде установили, что в период с 2012 по 2021 год фигурант уголовного дела, будучи главным лесничим «Усть-Куломского лесничества», за денежные вознаграждения не проводил проверки на лесозаготавливаемых участках. Всего он получил взятки на сумму более 813 тыс. рублей.

Свою вину Кондрашкин признал полностью, обвинение настаивало на четырех годах лишения свободы, а стороны защиты на штрафе. Подсудимого после вынесения приговора взяли под стражу в зале суда.

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