В Коми установили новые тарифы за электроэнергию

Фото: архив КП

В Коми комитетом по тарифам установили стоимость электроэнергии с 1 декабря 2022 года. Документ подписан и.о. руководителя ведомства Анной Тюрниной. По предоставленным данным, со следующего месяца один кВтч будет вырастет с 5,28 до 5,75 руб.

Двухзонный дифференцированный тариф вырастет с 6,07 руб. до 6,62 руб. в дневное время, а также с 3,17 руб. до 3,45 в ночное. Что касается тарифа по трем зонам, до в дневное время он вырастет с 6,34 до 6,92 руб., в полупиковое время с 5,28 до 5,75 руб., в ночное время с 3,17 до 3,45 руб. В домах со стационарными электроплитами тариф подорожает с 3,56 до 4,03 руб.

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