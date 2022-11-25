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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:15

В ГИБДД Коми обратились к водителям из-за непогоды

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми обратились к жителям республики из-за изменения погодных условий. В ведомстве сообщили, что в скором времени ожидаются заморозки, что может сказаться на дорожной ситуации.

Отмечается, что особо внимательными нужно быть тем, кто намерен выезжать на загородные трассы. Перед поездкой водителям порекомендовали убедиться в исправности автомобиля, а также взять все необходимое для мелкого ремонта в дорогу. В экстренной ситуации посоветовали звонить по телефонному номеру 122.

Пешеходам порекомендовали использовать световозвращающие элементы и перед тем, как переходить дорогу, убеждаться, что это безопасно.

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