В ГИБДД Коми обратились к водителям из-за непогоды

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В ГИБДД Коми обратились к жителям республики из-за изменения погодных условий. В ведомстве сообщили, что в скором времени ожидаются заморозки, что может сказаться на дорожной ситуации.
Отмечается, что особо внимательными нужно быть тем, кто намерен выезжать на загородные трассы. Перед поездкой водителям порекомендовали убедиться в исправности автомобиля, а также взять все необходимое для мелкого ремонта в дорогу. В экстренной ситуации посоветовали звонить по телефонному номеру 122.
Пешеходам порекомендовали использовать световозвращающие элементы и перед тем, как переходить дорогу, убеждаться, что это безопасно.
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