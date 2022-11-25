В Коми столкнулись две иномарки: пострадали два человека

Фото: ГИБДД Ухты

В четверг, 24 ноября, в Ухте Kia Sorento и Skoda Octavia, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около семи вечера. На перекрестке улиц Сенюкова и Бушуева столкнулись Kia Sorento и Skoda Octavia. В результате ДТП пострадали два человека, передает «Комиинформ». Какие именно травмы они получили, не сообщается.

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