В Сыктывкаре «Лада» сбила женщину

Фото: пресс-службе СЗРПСО МЧС России

В четверг, 24 ноября, в Сыктывкаре ВАЗ-2114 сбил женщину 1985 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СЗРПСО МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на перекрестке улицы Калинина и проспекта Бумажников. ВАЗ-2114 сбил женщину. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Пешехода увезли в больницу. На место выезжали спасатели. Они ликвидировали последствия аварии.

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