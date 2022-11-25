В Коми 45-летний мужчина забил до смерти знакомого

Фото: архив "КП"

В Корткеросском районе на скамье подсудимых окажется 45-летний местный житель. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, трагедия произошла в сентябре этого года в одном из домов поселка Намск. Мужчина сильно поругался со своим 34-летним знакомым. Слово за слово и конфликт перерос в рукоприкладство.

- Ссора произошла на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. Фигурант, удерживая 34-летнего потерпевшего, не менее трех раз ударил кулаком в область лица последнего и нанес удар обутой ногой в область его головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали подробности трагедии в СК.

Следствием собраны доказательства, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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