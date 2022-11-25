В Коми двое мужчин пытались купить мед и лишились 50 тысяч рублей

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Двое жителей Ухты и Сыктывкара лишились почти 50 тысяч рублей при покупке меда у незнакомок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, ухтинец 1953 года рождения шел из магазина домой. По пути мужчина встретил незнакомую женщину. Та заявила, что давно ждет его. Злоумышленница рассказала, что у них есть общая знакомая по имени Валентина. В окружении ухтинца действительно есть подруга с таким именем. Этот факт расположил горожанина к собеседнице, и та предложила купить у нее мед со скидкой в 50%.

Пенсионер пригласил женщину домой, продегустировал мед, но отказался покупать его. Тогда злоумышленница стала давить на жалость, и ухтинец заплатил 4 тысячи рублей. Перед уходом женщина попросила попить воды. Когда мужчина отправился на кухню, та украла из тумбочки 35 тысяч рублей. Вечером пенсионер заметил пропажу денег и обратился в полицию. возбуждено уголовное дело о краже.

Похожий случай произошел в Эжвинском районе Сыктывкаре. В дверь квартиры постучалась женщина и заявила, что договаривалась с женой хозяина о покупке меда. Мужчина оплатил через терминал, но собеседница заявила, что оплата не прошла, а потому нужно повторить операцию. В итоге вместо 6 тысяч рублей со счетов сыктывкарца было списано 14 тысяч. По факту случившегося проводится проверка.

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