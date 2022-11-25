Усинск стал лидером по размеру зарплат в Коми

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В Коми назвали лидеров по размеру зарплаты. Так, в шести районах республики жителям региона предлагают за их работу больше всего денег.

По данным Комистата, первое место в рейтинге занял Усинск. Там зафиксирована самая высокая заработная плата - 104,8 тысяч рублей. Это значение намного выше, чем значение средней зарплаты по Коми, которая составляет 66,2 тысяч рублей.

Затем идут Вуктыл с 93,5 тысячами рублей и Воркута, где средняя зарплата составляет 93 тысячи.

Следом идут Ухта и Печора (82,3 тысяч рублей и 78,7 тысяч рублей соответственно). В рейтинг с высокими зарплатами также входит Инта.

В остальных 14 муниципалитетах зарплата сложилась меньше, чем по республике.

Меньше всего получают жители Корткеросского (46,4 тысяч рублей), Усть-Куломского (46,5 тысяч рублей), Сысольского (47,1 тысяч рублей), Троицко-Печорского (48,2 тысяч рублей) и Удорского (48,9 тысяч рублей).

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