В Сыктывкаре семейный дебошир получил девять месяцев исправительных работ

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В Сыктывкаре осудили 50-летнего мужчину, который избил свою сожительницу. Эжвинец за рукоприкладство получил месяцы исправительных работ и лишился части денег.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, ранее судимый дебошир в сентябре этого года поднял руку на сожительницу. Женщина получила травму живота, куда мужчина ударил кулаком. К слову, ранее домашний тиран уже попадал в поле зрение правоохранителей за побои.

- Судом установлено, что в сентябре 2022 года эжвинец в ходе очередной ссоры с сожительницей нанес ей удар кулаком в область бока, причинив женщине физическую боль. Ранее в августе этого же года мужчина осужден за причинение сожительнице легкого вреда здоровью, однако должных выводов для себя не сделал. Вину в содеянном местный житель признал в полном объеме, - рассказали в прокуратуре.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде девять месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Контроль за поведением осужденного будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция, заключили в ведомстве.

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