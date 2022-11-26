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НовостиОбщество26 ноября 2022 6:42

Жителям Коми проиндексируют пенсии на 4,8%

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В 2023 году пенсионерам проиндексируют пенсии. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. По словам главы ведомства, с 1 января пенсии будут увеличены на 4,8%.

Ранее, летом этого года, выплаты уже были проиндексированы на 10%. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

- Все пенсии, социальные пособия и остальные расходы федерального бюджета страны и Социального фонда обеспечены финансами, - заверил министр.

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