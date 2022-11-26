В Коми выросли цены на колбасу и валидол

Фото: архив "КП"

В Коми вновь изменились цены в магазинах. Так, за минувшую неделю стоимость витаминов, колбас и валидола пошла вверх, а вот детские консервы и гречка, наоборот, подешевели.

За палку вареной колбасы придется отдать почти на 11% больше, чем было неделей ранее. По данным Комистата, это самый большой рост среди продуктов и товаров.

– С 15 по 21 ноября сыры мягкие и сычужные упали в цене на 3,1%, мука – на 2%, пшено – на 4%, макаронные изделия – на 2,4%, капуста белокочанная – 3,1%, морковь – 3,4%, помидоры – 3,5%, паста зубная – 9%, поливитамины – 4,3%, валидол - на 3%, – говорится в статистичексих данных.

Подешевели консервы овощные для детского питания – на 3,3%, крупа гречневая – на 5,9%, заключил Комистат.

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