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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:06

В Коми работник выстрелил в себя из охотничьего ружья

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Коми работник выстрелил в себя из охотничьего ружья и получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Трудинспекции.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 19 ноября. Работник ООО «Северный экспресс» во время перерыва в бытовом помещении. При себе у мужчины было ружье, и он по неосторожности выстрелил. Пострадавший получил тяжелое ранение.

– Проводится расследование несчастного случая, – говорится в сообщении.

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