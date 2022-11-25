Житель Коми дважды пытался задушить сожительницу и второй раз сел в тюрьму

Фото: архив КП

Сыктывдинский районный суд признал 47-летнего жителя Выльгорта виновным в покушении на убийство женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, первый раз мужчину посадили за покушение на убийство сожительницы. В 2019 году мужчина пытался задушить женщину подушкой, но вмешался знакомый ее дочери.

В августе он условно-досрочно освободился и вернулся к сожительнице. 30 и 31 августа они вместе с приятелем отмечали день рождения злоумышленника. В ночь на 1 сентября бывший заключенный приревновал женщину к своему знакомому. Он схватил ее за горло и стал душить. Пострадавшая лишь прохрипела «Помогите». На помощь из комнаты прибежал собутыльник. Он оттащил злоумышленника, повалил его на пол и удерживал, пока тот не успокоится. В это время женщина пыталась восстановить дыхание. Когда к пострадавшей вернулся голос, она позвонила в полицию.

На суде и потерпевшая, и преступник заявили, что любят друг друга. После освобождения мужчина пообещал вернуться к сожительнице. Суд отменил ему УДО и приговорил к семи годам лишения свободы. Отбывать срок злоумышленник будет в исправительной колонии особого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 32-летний мужчина пытался задушить управдома подтяжками (подробности)