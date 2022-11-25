В Коми средняя зарплата в сентябре составила более 64 тысяч рублей

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В Коми озвучен размер средней зарплаты за сентябрь. Согласно данным Комистата, номинальная зарплата составила в сентябре 64,3 тысяч рублей, что меньше на две тысячи рублей, чем было в августе.

Однако по сравнению с прошлым годом номинальная зарплата жителей Коми все же выросла. За аналогичный период 2021 года ее размер увеличился на 11,2%.

Традиционно высокий уровень зарплаты за январь-сентябрь сложился у работников нефтегазовой отрасли - 116 тысяч рублей, транспортировки и хранения - 94 тысяч рублей.

Средняя зарплата финансистов и страховщиков с начала года составила 74,4 тысяч рублей, работники госуправления - 68,9 тысяч рублей.

В отрасли научных исследований и разработок средняя зарплата составила 70,2 тысяч рублей.

В отрасли образования средняя зарплата с начала года сложилась на уровне 48 тысяч рублей, здравоохранения и социальных услуг 56,9 тысяч рублей, культуры и спорта - 51,5 тысяч рублей.

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