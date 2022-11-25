В Коми вдов в пять раз больше, чем вдовцов

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В Коми назвали количество вдов и разведенных женщин. Соответствующие данные опубликовал Комистат.

По данным экспертов, на 1000 человек в Коми приходится 183 вдовы и 137 разведенных женщин. Еще 161 жительница никогда не состояла в браке. Кроме того, 519 оставшихся замужем. Вдов в Коми впятеро больше, нежели вдовцов. Так, на 183 вдовы приходится 34 вдовца. Согласно исследованию, разведенных женщин в республике больше, чем разведенных мужчин. При этом никогда не состоявших в браке мужчин больше, чем женщин.

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