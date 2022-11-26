Стало известно состояние заболевшего свиным гриппом ребенка из Коми

Фото: архив "КП"

В Коми зафиксирован первый случай заражения свиным гриппом. Инфицированным является ребенок.

Как сообщили «КП-Коми» в региональном Минздраве, состояние юного пациента оценивается как удовлетворительное, а лечение он получает амбулаторно.

— Ребенок не госпитализирован, лечится амбулаторно, — сказали в министерстве.

Напомним, ранее стало известно, что в республике официально подтверждены случаи заражения гриппом, оба заболевших — дети. В республиканском Минздраве обратились к жителям Коми и посоветовали вакцинироваться от опасной инфекции.

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