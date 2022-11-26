В сыктывкарском педколледже заменят окна после жалоб студентов

Фото: архив "КП"

Во втором корпусе сыктывкарского педагогического колледжа заменят деревянные окна. Ранее студенты жаловались на холодные аудитории и невозможность обучаться в комфортных условиях. По их словам, в здании температура воздуха достигала всего 13 градусов тепла.

После недовольства студентов руководство приняло решение удерживать тепло в помещениях с помощью обогревателей, а также в аудиториях утеплили окна.

Как сообщает издание БНК, окончательно решить проблему и обеспечить соответствие температуры воздуха во всех помещениях здания возможно лишь, если заменить деревянные оконные рамы на пластиковые. В течение последних трех лет их установили 108 штук, что составляет 37,5% от количества всех окон в корпусе педколледжа.

− В адрес министерства поступило ходатайство колледжа на выполнение работ по замене деревянных окон на оконные блоки из ПВХ-конструкций. В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении денежных средств на финансирование данных мероприятий, − цитирует издание Минобрнауки.

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