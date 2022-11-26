В Коми девочка-подросток обокрала отца на 12 тысяч рублей

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В Коми перед судом предстанет 18-летняя жительница села Визинга. Девушка обвиняется в краже денег с банковского счета своего отца.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, девочке на момент преступления было 17 лет. В июле этого года она украла 12 тысяч с карты папы и потратила их по своему усмотрению.
- В ходе расследования девушка признала вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в релизе Следкома.
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