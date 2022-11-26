Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 ноября 2022 12:30

В Коми девочка-подросток обокрала отца на 12 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми перед судом предстанет 18-летняя жительница села Визинга. Девушка обвиняется в краже денег с банковского счета своего отца.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, девочке на момент преступления было 17 лет. В июле этого года она украла 12 тысяч с карты папы и потратила их по своему усмотрению.

- В ходе расследования девушка признала вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в релизе Следкома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми чиновника оштрафовали на 2 тысячи рублей (подробности)