В Коми девочка-подросток обокрала отца на 12 тысяч рублей

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В Коми перед судом предстанет 18-летняя жительница села Визинга. Девушка обвиняется в краже денег с банковского счета своего отца.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, девочке на момент преступления было 17 лет. В июле этого года она украла 12 тысяч с карты папы и потратила их по своему усмотрению.

- В ходе расследования девушка признала вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в релизе Следкома.

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