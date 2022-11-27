Жительница Коми пыталась убить своего любимого из-за ревности

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Жительницу Ухты осудят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми. По предоставленным данным, 42-летняя фигурантка уголовного дела пыталась убить своего возлюбленного ножом.

Преступление, как сообщили в ведомстве, произошло 16 сентября в общежитии на улице Строителей. Подсудимая в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности ударила два раза своего 35-летнего возлюбленного ножом в грудь.

В настоящий момент следователи собрали доказательственную базу, уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения

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