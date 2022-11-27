В сгоревшем доме в районе Коми нашли тело женщины

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В МЧС Коми сообщили о смертельном пожаре, который произошел 26 ноября в Прилузском районе. По предоставленном данным, на месте ЧП нашли тело женщины. Спасатели отметили, что причиной возникновения пожара стали нарушения в эксплуатации отопительной печи.

Сообщение об огне поступило в ночь на 27 ноября, пожар начался в 23:58 в одноэтажном доме поселка Велдорья на Центральной улице. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что огонь полностью охватил жилище.

Тело 56-летней погибшей обнаружили во время тушения огня. В ликвидации возгорания участвовали 13 человек и четыре единицы техники.

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