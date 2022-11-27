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НовостиОбщество27 ноября 2022 14:33

В Воркуте во время праздника наградили почетных оленеводов

Источник:kp.ru
Фото: кооператив «Оленевод»

Фото: кооператив «Оленевод»

Минсельхоз Коми сообщает, что в Воркуте во время «Праздника Севера» и гонок на оленьих упряжках почетными грамотами наградили оленеводов.

Грамоты были вручены за добросовестную работу и заслуги в области оленеводства работникам кооператива «Оленевод».

Звание почетного оленевода было присвоено Борису Ледкову и Василию Хозяинову. Также от лица министра сельского хозяйства Российской Федерации была объявлена благодарность Максиму Терентьеву и Зое Хозяиновой.

Почетные грамоты и благодарности были также объявлены от лица минсельхоза и потребительского рынка Коми.

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