Двое жителей Коми до потери сознания избили свою жертву в кафе

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Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух участников драки в кафе Roll, сообщили в пресс-службе.

Летом 2021 года один из подсудимых схватил свою жертву и крепко удерживал его, а затем подставил голову под удар другому подсудимому, в результате чего пострадавший потерял сознание. В то же время другой фигурант уголовного дела умышленно продолжал избивать потерявшего создание, что привело к серьезным травмам.

Суд принял решение лишить свободы злоумышленников, посадив их на 2 и 3 года в колонию строгого режима. Также они должны выплатить моральный вред в размере 50 тыс. рублей.

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