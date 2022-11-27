Эксперты рассказали о рынке труда и зарплатах веб-специалистов в Коми

Фото: архив КП

Эксперты Superjob представили рынок вакансий и зарплатные вилки веб-специалистов в Коми. Сотрудники портала рассмотрели несколько ключевых профессий – разработчик, администратор сайта, специалист по контекстной рекламе, копирайтер, таргетолог, интернет-маркетолог, SEO-специалист.

Как показали исследования, ключевую роль в формировании зарплат разработчиков является опыт. Вилка в этой профессии составляет от 50 до 80 тысяч рублей. Администраторы сайтов получат от 30 до 70 тысяч рублей также в зависимости от опыта и пройденных курсов.

Специалист по контекстной рекламе может получат от 40 до 135 тысяч рублей. Высокие зарплаты получают те профессионалы, которые прошли сертификацию.

Достаточно востребована и вакансия таргетолога с зарплатой от 40 до 100 тысяч рублей. Интернет-маркетолог получает зарплату от 50 до 185 тысяч рублей, SEO-специалист – от 35 000 до 140 000 рублей. Вилка зарплат для копирайтеров – от 20 000 до 105 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителей Коми попросили высказать мнение об изменениях в законе о тишине (подробнее)