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НовостиОбщество28 ноября 2022 5:15

Синоптики Коми пообещали на этой неделе ослабление морозов

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС предоставили прогноз погоды в Коми на эту неделю. По предоставленным данным, рабочая пятидневка начнется с ослабления морозов сначала в западной части региона, а затем и на основной территории. Температура воздуха понизится до -6...-12С.

В крайних восточных районах морозы все еще будут удерживать свои позиции. Здесь температура воздуха составит -15...-20С. Также в зоне атмосферных фронтов пройдут снегопады.

На основной части территории теплая погода будет всю неделю. В северо-восточных районах во второй половине все же ожидается похолодание до -25С и ниже.

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