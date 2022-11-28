«Чужих деток не бывает»: поступили хорошие новости об изувеченном прокурором мальчике из Коми

Фото из группы помощи Степану Сонину Вконтакте

Близкие сбитого бывшим прокурором подростка сообщили хорошие новости. По словам родных Степана Сонина, им удалось при помощи неравнодушных собрать средства, которых хватит на реабилитацию до марта 2023 года.

В сообщении отмечается, что им также пришлось обращаться к властям Воркуты, которые откликнулись на призыв и помогли собрать средства. Сейчас при помощи собранных денег Степан сможет получать на регулярной основе курсы массажей и ЛФК-терапии.

– Степочка, поправляйся пожалуйста. Чужих деток не бывает, а ты для нас родной. Ты умничка, – прокомментировали новость жители Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Изувеченному пьяным экс-прокурором подростку нужна помощь от жителей Коми (подробнее)