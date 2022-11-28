Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 7:00

В Сыктывкаре из пожара в жилом доме спасли 32 человека, есть пострадавший

Источник:kp.ru
Фото: МЧС по Коми.

Фото: МЧС по Коми.

В Сыктывкаре загорелся жилой дом по улице Морозова. Огонь вспыхнул ранним утром, в 05:30, 24 ноября.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, из задымлениях квартир пожарные спасли 32 человека, еще 20 жильцов покинули здание самостоятельно. Известно, что во время ЧП травмировался один человек. Его личность уже установлена.

— Звеньями газодымозащитной службы спасено 32 человека, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Мужчина 1961 года рождения получил травмы. В 08:33 пожар был ликвидирован, — рассказали в МЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткая история произошла в Коми

На месте ЧП нашли тело женщины (подробности)