В Сыктывкаре из пожара в жилом доме спасли 32 человека, есть пострадавший

Фото: МЧС по Коми.

В Сыктывкаре загорелся жилой дом по улице Морозова. Огонь вспыхнул ранним утром, в 05:30, 24 ноября.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, из задымлениях квартир пожарные спасли 32 человека, еще 20 жильцов покинули здание самостоятельно. Известно, что во время ЧП травмировался один человек. Его личность уже установлена.

— Звеньями газодымозащитной службы спасено 32 человека, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Мужчина 1961 года рождения получил травмы. В 08:33 пожар был ликвидирован, — рассказали в МЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткая история произошла в Коми

На месте ЧП нашли тело женщины (подробности)