В Сыктывкаре из пожара в жилом доме спасли 32 человека, есть пострадавший

Фото: МЧС по Коми.
В Сыктывкаре загорелся жилой дом по улице Морозова. Огонь вспыхнул ранним утром, в 05:30, 24 ноября.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, из задымлениях квартир пожарные спасли 32 человека, еще 20 жильцов покинули здание самостоятельно. Известно, что во время ЧП травмировался один человек. Его личность уже установлена.
— Звеньями газодымозащитной службы спасено 32 человека, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Мужчина 1961 года рождения получил травмы. В 08:33 пожар был ликвидирован, — рассказали в МЧС.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жуткая история произошла в Коми
На месте ЧП нашли тело женщины (подробности)