В Сыктывкаре Ford сбил 13-летнюю девочку

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В воскресенье, 27 ноября, в Сыктывкаре Ford Fusion сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.50. 47-летний мужчина ехал за рулем Ford по улице Петрозаводской в сторону Тентюковской. В районе дома №110 иномарка сбила ребенка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы левых бедра и колена. Госпитализация ей не потребовалась.

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