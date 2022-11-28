Когда жителям Коми выплатят пенсии в декабре

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Стало известно, когда жители Коми получат свои пенсии. Как сообщили в пресс-службе ПФР, перечисления запланированы с 12 по 21 декабря. Все зависит от фамилий и банка получателя выплат.

— В Коми пенсии за декабрь 2022 года выплатят в следующем порядке: клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К – 12 декабря; клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я – 21 декабря. Пенсионеры, которые получают пенсионные выплаты на счета в других банках, получат денежные средства 19 декабря, — сообщили в ПФР.

Пенсии через отделения почтовой связи доставят в соответствии с ранее утвержденным графиком.

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