Мошенники украли у жительницы Коми 547 тысяч рублей

Фото: архив КП

Мошенники украли у жительницы Воркуты 1956 года рождения 547 тысяч рублей под предлогом инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2018 году женщина вложила деньги на одной из платформ, но проиграла их. Летом 2022 года воркутинка нашла сайт, где предлагали услуги по возврату средств, которые были проиграны на бирже средств, и оставила заявку.

Далее с жительницей Коми связались и сообщили, что на ее имя открыт счет. Однако собеседники пояснили, что деньги находятся за рубежом. Для их перевода в Россию можно использовать только определенный банк и нужно уплатить страховую выплату. Сначала воркутинка сомневалась, а потом все-таки взяла кредит и перевела деньги. Далее женщине позвонил «работник налоговой» и попросил оплатить еще один налог. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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