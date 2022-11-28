За неделю в Коми завели четыре уголовных дела на пьяных водителей

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За неделю в Коми завели четыре уголовных дела в отношении водителей, которые повторно сели пьяными за руль. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю в Коми поймали 73 пьяных водителя. Четверо из них сели за руль нетрезвыми повторно и стали фигурантами уголовных дел. За выходных в республике поймали 35 водителей, которые либо были пьяны, либо отказались проходить медосвидетельствование. Больше всего нарушителей выявили в Сыктывкаре, Усинске и Печоре.

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