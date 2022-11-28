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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 10:38

Сыктывкарка пыталась купить коляску и лишилась 13,5 тысячи рублей

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1996 года рождения 13,5 тысячи рублей под предлогом продажи детской коляски. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, горожанка нашла в социальной сети объявление о продаже детской коляски. Она связалась с продавцом, и они договорилась о сделке. Девушка перевела 13,5 тысячи рублей. Далее продавец вновь перезвонил жительнице столицы Коми и заявил, что цена выросла и потребовал доплатить. Сыктывкарка отказалась, а продавец перестал отвечать на звонки. Жительница столицы обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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