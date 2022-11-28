Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 10:49

По факту ложного минирования шести зданий в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело

Источник:kp.ru
Фото: "Моя столица"

Фото: "Моя столица"

В Сыктывкаре неизвестные «заминировали» шесть зданий. В пятницу, 25 ноября, в столице прокаталась волна экстренной эвакуаций мэрии, министерств и управлений. Все они получили одинаковые письма с угрозами о якобы заложенном взрывчатом веществе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, в пятницу были эвакуированы из-за угроз теракта здания по адресу Интернациональная, 108 (Общественная палата Коми), Бабушкина, 22 (администрация города), Катаева, 47 (здание Управления противопожарной службы и гражданской защиты и профессиональной аварийно-спасательная служба), Карла Маркса, 210 (Минобразования), Орджоникидзе, 23 (Институт развития образования) и Ленина, 49 (там находятся Госаптеки и территориальный отдел ФОМС).

В ведомстве уточнили, что никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

— По итогам проверки было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений). Сейчас проводятся оперативно-розыскные следственные мероприятия, — рассказали в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно содержание угроз, после которых экстренно эвакуировали мэрию Сыктывкара и Минтруда (подробности)