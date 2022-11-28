Житель Коми отсудил у медиков 500 тысяч рублей за смерть матери от рака

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Житель Печоры взыскал с двух медицинских учреждений 550 тысяч рублей в связи с тем, что его мать скончалась от рака. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной службы судов Коми.

Женщина скончалась в августе прошлого года. Ее сын обратился в суд. Он потребовал от двух больниц компенсацию морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Экспертиза установила недостатки оказания медицинской помощи. Речь, в частности, шла о дефектах диагностики. Из-за этого диагноз поставили слишком поздно. В итоге с одной больницы взыскали полмиллиона рублей, а с другой – 50 тысяч. Решение в законную силу не вступило.

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