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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:58

Депутат из Коми вошел в тройку самых богатых в СЗФО

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Депутат Госсовета Коми Руслан Магомедов вошел в тройку самых богатых парламентариев в Северо-Западном федеральном округе. Об этом свидетельствуют данные из деклараций о доходах.

Первое место в списке занял депутат из Калининградской области Евгений Верхолаз. В 2021 году он заработал 927,4 миллиона рублей. Годовой доход Александра Фролова из Архангельской области, занявшего второе место, превысил 800 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров Магомедов. В прошлом году он заработал 514 миллионов рублей.

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