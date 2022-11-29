Из-за роста заболеваний ОРЗ и ОРВИ в Коми власти усилят противоэпидемические меры

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На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона глава минздрава Коми Игорь Дягилев сообщил, что в республике, несмотря на падение заболеваемости COVID-19, наблюдается рост распространения респираторных вирусов.

По предоставленным данным, за прошедшую неделю с симптомами ОРВИ обратились 8 616 человек, что на 532 больше, чем на неделе до этого. Отмечается, что дети составляют больше половины всех заболевших. В настоящий момент, уточняется в сообщении, распространены респираторные вирусы – вирусы парагриппа, РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы. Дягилев отметил, что в скором времени ожидается рост заболеваемости свиным гриппом.

Глава Коми Владимир Уйба после полученной информации распорядился усилить меры по профилактике заболеваемости в школах и детских садах.

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