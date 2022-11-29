Минприроды Коми объявило о резервных датах запуска ракеты-носителя

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Минприроды Коми сообщило, что 1 декабря с космодрома Плесецк запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2» «в интересах обороны и безопасности страны». В ведомстве обозначили и резервные даты – 2, 6 и 7 декабря 2022 года. В связи с этим в двух районах возможно падение частей ракеты – в Усть-Цилемском и Ижемском.

В министерстве приняли решение в период с 1 по 7 декабря решили объявить эти два района опасными. Накануне пуска сотрудники Минприроды проведут предпусковой облет, чтобы не допустить нахождение людей.

«Комсомолка» ранее уточняла, что обломки ракеты могут упасть в шести пограничных кварталах щельяюрского участкового лесничества (35, 70, 88, 120, 470, 560)

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