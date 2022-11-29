«Тебя очень ждут»: в Коми бесследно исчез 22-летний Дмитрий Шкотов, уехавший из дома

Фото: Лиза Алерт

В Сосногорске исчез 22-летний Дмитрий Шкотов. Об исчезновении молодого человека сообщили его близкие в социальных сетях. По их словам, 25 ноября Дмитрий сел за руль своего авто,, уехал и не вернулся.

Вот уже четвертый день о сосногорце нет вестей. Его близкие обратились за помощью в поисках к полиции и волонтерам.

- Дима, вернись, пожалуйста, тебя очень ждут, - обратилась к парню его близике.

Был одет: синяя куртка, синие штаны, черные ботинки, серые перчатки, черная шапка. Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.

Особые приметы: передвигается на автомобиле Chevrolet Niva.

Просим сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.