Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 5:24

«Тебя очень ждут»: в Коми бесследно исчез 22-летний Дмитрий Шкотов, уехавший из дома

В Коми исчез 22-летний Дмитрий Шкотов
Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

В Сосногорске исчез 22-летний Дмитрий Шкотов. Об исчезновении молодого человека сообщили его близкие в социальных сетях. По их словам, 25 ноября Дмитрий сел за руль своего авто,, уехал и не вернулся.

Вот уже четвертый день о сосногорце нет вестей. Его близкие обратились за помощью в поисках к полиции и волонтерам.

- Дима, вернись, пожалуйста, тебя очень ждут, - обратилась к парню его близике.

Был одет: синяя куртка, синие штаны, черные ботинки, серые перчатки, черная шапка. Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.

Особые приметы: передвигается на автомобиле Chevrolet Niva.

Просим сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.